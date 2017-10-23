Судді у справі Коханівського заявили про відвід

Захист лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського заявив відвід судді Святошинського районного суду Іванні Миколаєць, яка розглядає питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це сталося після того, як суддя повернулася до зали засідань і відхилила клопотання адвокатів затриманого.

Раніше суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка. При цьому соратники Коханівського визнали таке рішення незаконним і вимагають негайного розгляду питання, результатом якого, повинно стати звільнення лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Прихильники лідера "Добровольчого руху ОУН" переконані, що конвой не має права доправляти Коханівського назад в ізолятор тимчасового утримання.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.

Обидва учасника сутички зазнали травм.