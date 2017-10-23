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Судді у справі Коханівського заявили про відвід

Понеділок, 23 жовтня 2017, 20:16

Захист лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського заявив відвід судді Святошинського районного суду Іванні Миколаєць, яка розглядає питання про обрання йому запобіжного заходу.

Про це повідомляє "Інтерфакс-Україна".

Це сталося після того, як суддя повернулася до зали засідань і відхилила клопотання адвокатів затриманого.

Раніше суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка. При цьому соратники Коханівського визнали таке рішення незаконним і вимагають негайного розгляду питання, результатом якого, повинно стати звільнення лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Прихильники лідера "Добровольчого руху ОУН" переконані, що конвой не має права доправляти Коханівського назад в ізолятор тимчасового утримання.

Раніше повідомлялося, що у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського.

Про це заявила його дружина. За її словами, затримання відбулося після бійки Коханівського з Русланом Качмалою.

Обидва учасника сутички зазнали травм.

Теми: судбійка
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