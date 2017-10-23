Кива заявив, що балотуватиметься у президенти

Голова Соціалістичної партії Ілля Кива заявив, що братиме участь у виборах президента у 2019 році.

Про це він повідомив в ефірі телеканалу "112".

"Звичайно, я буду брати участь (у виборах – ред.), мені зараз вже потрібно себе готувати. По-іншому ти ніяк не переможеш. Це змагання, це спорт", - заявив політик.

У відповідь на питання, чи зможе він побороти своїх суперників, Кива відповів, що "суперник повинен бути на дві голови вище, щоб з’явився досвід боротьби з ними".

"Мене нічого не зупинить. Прийде час і я виграю, якщо не у 2019, то хай через вибори. І це станеться. Я це знаю, я в це вірю, тому я і прийшов у політику", - зазначив Кива.

На питання, де він візьме гроші на передвиборчу кампанію, Кива заявив, що "допоможуть українці".

"Коли будемо готові до змін, тоді знайдуться люди, які будуть готові", - додав політик.