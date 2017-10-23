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Кива заявил, что будет баллотироваться в президенты

Понедельник, 23 октября 2017, 23:09

Председатель Социалистической партии Илья Кива заявил, что будет участвовать в выборах президента в 2019 году.

Об этом он сообщил в эфире телеканала "112".

"Конечно, я буду участвовать (в выборах - ред.), Мне сейчас уже нужно себя готовить. По-другому ты никак не победишь. Это соревнование, это спорт", - заявил политик.

В ответ на вопрос, сможет ли он побороть своих соперников, Кива сказал, что "соперник должен быть на две головы выше, чтобы появился опыт борьбы с ними".

"Меня ничего не остановит. Придет время и я выиграю, если не в 2019, то пусть через выборы. И это произойдет. Я это знаю, я в это верю, поэтому я и пришел в политику", - отметил Кива.

На вопрос, где он возьмет деньги на предвыборную кампанию, Кива заявил, что "помогут украинцы".

"Когда будем готовы к изменениям, тогда найдутся люди, которые будут готовы", - добавил политик.

Темы: виборыпрезидент
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