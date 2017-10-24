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Тернопільскі податківці погоріли на хабарі у 400 тисяч грн

Вівторок, 24 жовтня 2017, 06:00

Співробітники Тернопільського обласного управління Державної фіскальної служби організували схему з мінімізації штрафних санкцій для правопорушників.

Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

Поліцейські з’ясували, що працівниками фіскальної служби були виявленні численні порушення, за які правопорушник мав би сплатити до бюджету понад мільйон гривень.

Податківців затримали під час отримання хабара у 400 тисяч грн. за зменшення розміру офіційних штрафів до 400 тисяч грн.

 
npu.gov.ua

Затримано керівника одного з відділень Кременецької ОДПІ ГУ ДФС у Тернопільській області. Крім того, був затриманий і державний ревізор-інспектор Головного управління Державної фіскальної служби у Тернопільській області, який "забув" внести до акту перевірки деякі порушення.

В межах кримінального провадження, відкритого за ч. 3 ст. 368 (Прийняття пропозиції, обіцянки або одержання неправомірної вигоди службовою особою) Кримінального кодексу України, проводяться санкціоновані обшуки за місцем мешкання фігурантів справи та у приміщеннях податкової інспекції та фіскальної служби.

Наразі встановлюється коло осіб, які також можуть бути причетні до даної корупційної схеми.

Теми: корупціяФіскальна службаТернопільська область
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