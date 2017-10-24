Доба в АТО: 22 обстріли, бойовики били з гранатометів біля Мар’їнки

Загалом за минулу добу незаконні збройні формування 22 рази порушили перемир’я. Унаслідок бойових дій один український військовослужбовець отримав поранення.

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО.

Після 18 години бойовики продовжували обстріли позицій сил АТО на всіх напрямках із використанням піхотного озброєння.

Так, на Донецькому напрямку увечері російсько-окупаційні угруповання з різних видів гранатометів та великокаліберних кулеметів били по опорних пунктах ЗСУ неподалік Зайцевого, Авдіївки, Кам’янки, Луганського та Верхньоторецького. Також наприкінці доби під кулеметним вогнем опинились оборонці Майорська та шахти Бутівка.

З цієї ж зброї на Приморському напрямку окупанти обстріляли позиції Збройних сил України біля Кримського, Новоолександрівки. А великокаліберні кулемети і стрілецьку зброю бойовики застосовували в районі Новозванівки і Попасної.

На Маріупольському напрямку, увечері під вогонь ворожих гранатометів потрапили укріплення сил АТО неподалік Мар’їнки і Старогнатівки.

Як повідомляється, ЗСУ 15 разів жорстко відповідали ворогу із озброєння, не забороненого мирними домовленостями.