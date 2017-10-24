Барикади не дають суду взятися до справи Коханівського

Святошинський райсуд Києва не може розпочати засідання у справі лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, прихильники якого продовжують блокувати суд.

У вівторок зранку народний депутат Ігор Мосійчук заявив "Українській правді", що з головою суду домовилися про поновлення роботи.

Але в залу, де мав бути суд, завели поліцію – і Мосійчук наказав знову барикадуватися.

В залу, де мав бути суд, завели поліцію. До заходу активістів. Мосійчук почав кричати: На*я ти це зробив ! В наказав знову барикадуватися — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

Поліція каже, що суддя попросила про захист

Засідання з обрання запобіжного заходу вирішили проводити в іншій залі. У кабінеті почали розбирати барикади.

Всередині в суді пахне гаррю. А в забарикадовоному приміщенні так pic.twitter.com/ndJ6R0fqBL — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

Засідання суду затримується вже на годину, адже прихильники Коханівського вночі забарикадувалися.

Зал, де були активісти, знову забарикадовано pic.twitter.com/EFRk6LHx0J — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

Національна поліція повідомляє, що дії активістів, які забарикадувалися і пошкодили майно у залі засідань, кваліфікують за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.

"Вночі активісти, які відмовилися покидати зал засідань, у якому обирали міру запобіжного заходу Миколі Коханівському, при спробі вивести і посадити його в автозак почали застосовувати у бік правоохоронців сльозогінний газ, кидати вибухові пакети та меблі. У відповідь поліцейські теж застосували газ дратівливої дії. Після цього вибили вікна у приміщенні і таким чином потрапили у внутрішній двір", – йдеться в повідомленні.

"По медичну допомогу ніхто не звертався", – зазначає поліція.

Станом на 10 ранку ситуація під судом спокійна. Поліція забезпечує там порядок.

Перед судом спілкуються Зозуля і депутат мосійчук pic.twitter.com/fP24pHsRTe — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

"Ми унеможливили варіант вивезення підсудного і його можливої втечі з-під варти", – повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.

Суд над коханівським. На вулиці купа поліції і НГ pic.twitter.com/ygw1RxPxhN — Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017

21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

Оксана Коваленко, Олена Рощенко, УП