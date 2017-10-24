Барикади не дають суду взятися до справи Коханівського
Святошинський райсуд Києва не може розпочати засідання у справі лідера "Добровольчого руху ОУН" Миколи Коханівського, прихильники якого продовжують блокувати суд.
У вівторок зранку народний депутат Ігор Мосійчук заявив "Українській правді", що з головою суду домовилися про поновлення роботи.
Але в залу, де мав бути суд, завели поліцію – і Мосійчук наказав знову барикадуватися.
В залу, де мав бути суд, завели поліцію. До заходу активістів. Мосійчук почав кричати: На*я ти це зробив ! В наказав знову барикадуватися— Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017
Поліція каже, що суддя попросила про захист
Засідання з обрання запобіжного заходу вирішили проводити в іншій залі. У кабінеті почали розбирати барикади.
Всередині в суді пахне гаррю. А в забарикадовоному приміщенні так pic.twitter.com/ndJ6R0fqBL— Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017
Засідання суду затримується вже на годину, адже прихильники Коханівського вночі забарикадувалися.
Зал, де були активісти, знову забарикадовано pic.twitter.com/EFRk6LHx0J— Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017
Національна поліція повідомляє, що дії активістів, які забарикадувалися і пошкодили майно у залі засідань, кваліфікують за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна) Кримінального кодексу України.
"Вночі активісти, які відмовилися покидати зал засідань, у якому обирали міру запобіжного заходу Миколі Коханівському, при спробі вивести і посадити його в автозак почали застосовувати у бік правоохоронців сльозогінний газ, кидати вибухові пакети та меблі. У відповідь поліцейські теж застосували газ дратівливої дії. Після цього вибили вікна у приміщенні і таким чином потрапили у внутрішній двір", – йдеться в повідомленні.
"По медичну допомогу ніхто не звертався", – зазначає поліція.
Станом на 10 ранку ситуація під судом спокійна. Поліція забезпечує там порядок.
Перед судом спілкуються Зозуля і депутат мосійчук pic.twitter.com/fP24pHsRTe— Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017
"Ми унеможливили варіант вивезення підсудного і його можливої втечі з-під варти", – повідомив начальник Головного управління Нацполіції у Києві Андрій Крищенко.
Суд над коханівським. На вулиці купа поліції і НГ pic.twitter.com/ygw1RxPxhN— Oksana Kovalenko (@superumka) October 24, 2017
21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.
23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.
Оксана Коваленко, Олена Рощенко, УП