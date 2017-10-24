Порошенко образився, що його критикують за перерізання стрічок

Президент Петро Порошенко стверджує, що продовжуватиме їздити по регіонах і перерізати стрічки на локальних об'єктах.

Про це він сказав на Раді регіонального розвитку 24 жовтня в Києві.

"Критикани і тут знаходять приводи для печалі: і дороги криві, і ремонти заважають пересуватися і заводи не те випускають, борщі не так варять... Критикують, що влада перерізає стрічки навіть на локальних об'єктах. Звичайно, було б круто побудувати космодром для міжгалактичних польотів, а не завод з виробництва упаковок", - зазначив Порошенко.

Фото романа Кравця

"Я і прем'єр-міністр і далі будемо їздити і відкривати нові об'єкти – великі і малі", - додав президент.

Він зазначив, що наше інформаційне поле, "на жаль, дещо орієнтоване на негатив".

"Іноді, щоб повідомили про позитивну новину, стрічку повинен розрізати високопосадовець. Навіть я не завжди можу допомогти... Наведу приклад. Нещодавно я був у західних областях і відкривав доволі велике підприємство з тисячами робочих місць.

Для двох центральних телеканалів це було нецікаво. Мені переказали, що вони не згадували це у сюжетах, бо редактори побачили у цьому рекламу. А інвестор, який створює робочі місця, мав би за це заплатити. Ну що ж – мені в радість працювати і промоутером, і рекламним агентством позитивних змін", - сказав Порошенко.

Роман Кравець, УП