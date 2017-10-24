Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Порошенко обиделся, что его критикуют за перерезание ленточек

Вторник, 24 октября 2017, 11:31

Президент Петр Порошенко утверждает, что будет продолжать ездить по регионам и перерезать ленточки на локальных объектах.

Об этом он сказал на Совете регионального развития 24 октября в Киеве.

"Критиканы и здесь находят поводы для печали: и дороги кривые, и ремонты мешают передвигаться, и заводы не то выпускают, борщи не так варят... Критикуют, что власть перерезает ленты даже на локальных объектах. Конечно, было бы круто построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковок ", - отметил Порошенко. 

 
Фото Романа кравца

"Я и премьер-министр и дальше будем ездить и открывать новые объекты – большие и маленькие", - добавил президент.

Он отметил, что наше информационное поле, "к сожалению, немного ориентировано на негатив".

"Иногда, чтобы сообщили о положительной новости, ленту должен разрезать чиновник. Даже я не всегда могу помочь... Приведу пример. Недавно я был в западных областях и открывал довольно крупное предприятие с тысячами рабочих мест.

Для двух центральных телеканалов это было неинтересно. Мне передали, что они не упоминали это в сюжетах, так как редакторы увидели в этом рекламу. А инвестор, который создает рабочие места, должен за это заплатить. Ну, что ж – мне в радость работать и промоутером, и рекламным агентством положительных изменений", - сказал Порошенко.

Роман Кравец, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Порошенко
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Порошенко
Найем об оскорблениях "порохоботов" в сети: "Порошенко должен понести за это политическую ответственность"
Александр Мартыненко: как руководят президенты, роль Ермака, политика за кулисами
Украина и ее "если бы"
Последние новости
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
01:20
СМИ: В Хмельницкой области прогремели взрывы
Все новости...
Реклама: