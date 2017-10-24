Порошенко обиделся, что его критикуют за перерезание ленточек

Президент Петр Порошенко утверждает, что будет продолжать ездить по регионам и перерезать ленточки на локальных объектах.

Об этом он сказал на Совете регионального развития 24 октября в Киеве.

"Критиканы и здесь находят поводы для печали: и дороги кривые, и ремонты мешают передвигаться, и заводы не то выпускают, борщи не так варят... Критикуют, что власть перерезает ленты даже на локальных объектах. Конечно, было бы круто построить космодром для межгалактических полетов, а не завод по производству упаковок ", - отметил Порошенко.

Фото Романа кравца

"Я и премьер-министр и дальше будем ездить и открывать новые объекты – большие и маленькие", - добавил президент.

Он отметил, что наше информационное поле, "к сожалению, немного ориентировано на негатив".

"Иногда, чтобы сообщили о положительной новости, ленту должен разрезать чиновник. Даже я не всегда могу помочь... Приведу пример. Недавно я был в западных областях и открывал довольно крупное предприятие с тысячами рабочих мест.

Для двух центральных телеканалов это было неинтересно. Мне передали, что они не упоминали это в сюжетах, так как редакторы увидели в этом рекламу. А инвестор, который создает рабочие места, должен за это заплатить. Ну, что ж – мне в радость работать и промоутером, и рекламным агентством положительных изменений", - сказал Порошенко.

Роман Кравец, УП