Суд відкрив провадження за позовом Розенблата до Ситника й Лещенка

Окружний адміністративний суд міста Києва відкрив провадження у справі за позовом народного депутата Борислава Розенблата до директора НАБУ Артема Ситника та до народного депутата від БПП Сергія Лещенка.

Про це повідомляє ресурс "Судова влада України".

Позивач просить суд визнати протиправними дії очільника Національного антикорупційного бюро Артема Ситника щодо "розголошення та розповсюдження інформації про громадянина США Пола Манафорта, глави передвиборчого штабу кандидата у президенти США Дональда Трампа щодо наявності прізвища та підписів Манафорта в "чорній бухгалтерії Партії регіонів" у матеріалах досудового розслідування, що мало наслідком втручання у виборчі процеси США у 2016 році та завдало шкоди інтересам України".

Також позивач просить визнати протиправними і дії парламентаря Сергія Лещенка щодо "втручання у зовнішню політику Украіни, яка була здійснена шляхом поширення інформації щодо Пола Манафорта".

Як відомо, Манафорт є однією з ключових фігур в розслідуванні можливого втручання Росії у президентські вибори у США.

У червні 2016 року він очолив виборчий штаб Трампа і взяв участь у зустрічі Дональда Трампа-молодшого з російською юристкою Наталією Весельницькою. Всередині серпня того ж року Пол Манафорт залишив посаду після того, як стали відомі подробиці його ділових і політичних зв’язків з екс-президентом України Віктором Януковичем.

Як повідомлялося, 31 травня 2016 року народний депутат Сергій Лещенко оприлюднив дані, що свідчать про виділення Партією регіонів великих сум на діяльність партії "Наша Україна" і Комуністичної партії, а також для роботи Центральної виборчої комісії в 2012 році.

У документах також був американський лобіст і політтехнолог Пол Манафорт, який був вимушений піти з передвиборчого штабу кандидата в президенти США Дональда Трампа через скандал з "чорною бухгалтерією".

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Також Лещенко у статті "Манафорт і Янукович відмивали гроші через Киргизстан" розповів, що Партія регіонів оплачувала послуги політтехнолога Манафорта з використанням офшорних юрисдикцій і банків сумнівної репутації.

Українська правда