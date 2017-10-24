Суд открыл производство по иску Розенблата к Сытнику и Лещенко

Окружной административный суд города Киева открыл производство по делу по иску народного депутата Борислава Розенблата к директору НАБУ Артему Сытнику и к народному депутату от БПП Сергею Лещенко.



Об этом сообщает ресурс "Судебная власть Украины".



Истец просит суд признать противоправными действия главы Национального антикоррупционного бюро Артема Сытника относительно "разглашения и распространения информации о гражданине США Поле Манафорте, главы предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа о наличии фамилии и подписей Манафорта в "черной бухгалтерии Партии регионов" в материалах досудебного расследования, вследствие чего было вмешательство в избирательные процессы США в 2016 году и нанесло ущерб интересам Украины".



Также истец просит признать противоправными и действия парламентария Сергея Лещенко относительно "вмешательства во внешнюю политику Украины, которое было осуществлено ​​путем распространения информации о Поле Манафорте".



Как известно, Манафорт является одной из ключевых фигур в расследовании возможного вмешательства России в президентские выборы в США.



В июне 2016 году он возглавил избирательный штаб Трампа и принял участие во встрече Дональда Трампа-младшего с российской юристом Натальей Весельницкой. В середине августа того же года Манафорт покинул пост после того, как стали известны подробности его деловых и политических связей с экс-президентом Украины Виктором Януковичем.

Как сообщалось, 31 мая 2016 года народный депутат Сергей Лещенко обнародовал данные, свидетельствующие о выделении Партией регионов больших сумм на деятельность партии "Наша Украина" и Коммунистической партии, а также для работы Центральной избирательной комиссии в 2012 году.

В документах также был американский лоббист и политтехнолог Пол Манафорт, который был вынужден уйти из предвыборного штаба кандидата в президенты США Дональда Трампа из-за скандала с "черной бухгалтерией".

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Также народный депутат Украины Сергей Лещенко в статье "Манафорт и Янукович отмывали деньги через Кыргызстан" рассказал, что Партия регионов оплачивала услуги политтехнолога Пола Манафорта с использованием оффшорных юрисдикций и банков сомнительной репутации.

Украинская правда