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Луценко не виключає можливість подання на Соболєва

Вівторок, 24 жовтня 2017, 14:39

Генпрокуратура вивчає обставини побиття одного з мітингувальників під Верховною Радою, в якому міг брати участь народний депутат від партії "Самопоміч" Єгор Соболєв.

Про це на раді регіонального розвитку 24 жовтня заявив глава ГПУ Юрій Луценко, відповідаючи на запитання журналістів.

За його словами, прокурори і слідчі вивчають обставини побиття як правоохоронців, так і учасників мітингу.

"В одній ситуації учасника мітингу, який раніше був захисником ДАП, побив народний депутат Єгор Соболєв. З його точки зору, видно, одним можна було ставити намети, але тільки своїм", – сказав Луценко.

Він зазначив, що зараз прокуратура з‘ясовує всі обставини того інциденту.

"Якщо вину Соболєва буде встановлено, то я на виключаю можливості подання про притягнення його до відповідальності", – заявив генпрокурор.

Як відомо, ввечері 22 жовтня волонтер "Миротворця" Мирослав Олешко на своїй сторінці в Facebook оприлюднив відео сутички у наметовому містечку під Верховною Радою та стверджував, що "Єгор Соболєв побив людину, яка так само мітингувала під парламентом".

"Бити почав на словах, коли чоловік сказав: "Я провокатор?! Я в аеропорту воював!" – написав він.

Як відомо, у вівторок у наметовому містечку біля будівлі Верховної Ради знаходяться кілька десятків учасників акції протесту, яка розпочалася 17 жовтня, переважно це чоловіки в формі з символікою батальйону "Донбас".

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

Теми: Генпрокуратураакціїмітингинедоторканність
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