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Луценко не исключает возможность представления на Соболева

Вторник, 24 октября 2017, 14:39

Генпрокуратура изучает обстоятельства избиения одного из митингующих под Верховной Радой, в котором мог участвовать народный депутат от партии "Самопомич" Егор Соболев.

Об этом на совете регионального развития 24 октября заявил глава ГПУ Юрий Луценко, отвечая на вопросы журналистов.

По его словам, прокуроры и следователи изучают обстоятельства избиения как правоохранителей, так и участников митинга.

"В одной ситуации участника митинга, который ранее был защитником ДАПа, избил народный депутат Егор Соболев. С его точки зрения, очевидно, только одним можно было ставить палатки, своим…", – сказал Луценко.

Он отметил, что сейчас прокуратура выясняет все обстоятельства инцидента.

"Если вина Соболева будет установлена, то я на исключаю возможности представления о привлечении его к ответственности", – заявил генпрокурор.

Как известно, вечером 22 октября волонтер "Миротворца" Мирослав Олешко на своей странице в Facebook опубликовал видео столкновения в палаточном городке под Верховной Радой и утверждал, что "Егор Соболев избил человека, который так же митинговал под парламентом".

"Бить начал на словах, когда человек сказал: "Я провокатор?! Я в аэропорту воевал!"- написал он.


Как известно, во вторник в палаточном городке возле здания Верховной Рады находятся несколько десятков участников акции протеста, которая началась 17 октября, в основном это мужчины в форме с символикой батальона "Донбасс".

Роман Романюк, Валентина Романенко, УП

Темы: Генпрокуратураакциимитингинеприкосновенность
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