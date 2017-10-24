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Харків'янина, який у 2008 році збив насмерть 6 осіб, упіймали п'яним за кермом

Вівторок, 24 жовтня 2017, 15:13
Харків'янина, який у 2008 році збив насмерть 6 осіб, упіймали п'яним за кермом

Прокуратура оголосила підозру в нетверезому водінні без прав 46-річному мешканцю Харкова, який 2008 року на своєму авто збив насмерть 6 осіб.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Харківської області.

Правоохоронці нагадали, що 2 травня 2008 року цей чоловік у стані алкогольного сп'яніння наїхав своїм позашляховиком на трамвайну зупинку в Харкові. У ДТП загинули шестеро людей, серед яких дві дитини та вагітна жінка.

Водія засудили до 10 років в'язниці, але він вийшов на свободу умовно-достроково вже у вересні 2015 року.

"Порушуючи встановлені вироком суду обмеження у вигляді заборони керування автомобілем, не зважаючи на вилучене у нього водійське посвідчення, сів за кермо. При цьому знову знаходився у нетверезому стані", - розповідають у прокуратурі.

За її інформацією, чоловіку загрожує нове покарання у вигляді позбавлення волі на невідбуту частину за попереднім вироком - 2 роки 8 місяців - та 1 рік позбавлення волі за новий злочин.

Як відомо, винуватцем ДТП в Харкові, внаслідок якого у 2008 році загинуло шестеро людей, був заступник гендиректора харківського ЗАТ "Автомар" Андрій Полтавець.

Він на великій швидкості в'їхав автомобілем Mitsubishi L200 на трамвайну зупинку "Червоноармійська" на вулиці Полтавський шлях. За даними свідків, Полтавець тоді перебував у стані сильного алкогольного сп'яніння.

Відразу після ДТП правоохоронцям довелося рятувати його від розлюченого натовпу.

Українська правда

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Теми: ХарківДТП
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