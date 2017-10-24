Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Харьковчанин, который в 2008 году сбил насмерть 6 человек, попался пьяным за рулем

Вторник, 24 октября 2017, 15:13
Харьковчанин, который в 2008 году сбил насмерть 6 человек, попался пьяным за рулем

Прокуратура объявила подозрение в нетрезвом вождении без прав 46-летнему жителю Харькова, который в 2008 году на своем авто сбил насмерть 6 человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители напомнили, что 2 мая 2008 года этот мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал своим внедорожником на трамвайную остановку в Харькове. В ДТП погибли шесть человек, среди которых два ребенка и беременная женщина.

Водителя приговорили к 10 годам тюрьмы, но он вышел на свободу условно-досрочно уже в сентябре 2015 года.

"В нарушение установленных приговором суда ограничений в виде запрета управления автомобилем, и несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, сел за руль. При этом снова находился в нетрезвом состоянии", - рассказывают в прокуратуре.

По ее информации, мужчине грозит новое наказание в виде лишения свободы на неотбытую часть по предыдущему приговору - 2 года 8 месяцев - и 1 год лишения свободы за новое преступление.

Как известно, виновником ДТП в Харькове, в результате которого в 2008 году погибли шесть человек, был заместитель гендиректора харьковского ЗАО "Автомар" Андрей Полтавец.

Он на большой скорости въехал автомобилем Mitsubishi L200 на трамвайную остановку "Красноармейская" на улице Полтавский шлях. По данным свидетелей, Полтавец тогда находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сразу после ДТП правоохранителям пришлось спасать его от разъяренной толпы.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: ХарьковДТП
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Харьков
В пригороде Харькова прогремели взрывы – СМИ
В Харькове найден застреленным полицейский
Терехов уволил ответственного за состояние укрытий в Харькове
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: