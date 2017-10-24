Харьковчанин, который в 2008 году сбил насмерть 6 человек, попался пьяным за рулем

Прокуратура объявила подозрение в нетрезвом вождении без прав 46-летнему жителю Харькова, который в 2008 году на своем авто сбил насмерть 6 человек.

Об этом сообщает пресс-служба прокуратуры Харьковской области.

Правоохранители напомнили, что 2 мая 2008 года этот мужчина в состоянии алкогольного опьянения наехал своим внедорожником на трамвайную остановку в Харькове. В ДТП погибли шесть человек, среди которых два ребенка и беременная женщина.

Водителя приговорили к 10 годам тюрьмы, но он вышел на свободу условно-досрочно уже в сентябре 2015 года.

"В нарушение установленных приговором суда ограничений в виде запрета управления автомобилем, и несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, сел за руль. При этом снова находился в нетрезвом состоянии", - рассказывают в прокуратуре.

По ее информации, мужчине грозит новое наказание в виде лишения свободы на неотбытую часть по предыдущему приговору - 2 года 8 месяцев - и 1 год лишения свободы за новое преступление.

Как известно, виновником ДТП в Харькове, в результате которого в 2008 году погибли шесть человек, был заместитель гендиректора харьковского ЗАО "Автомар" Андрей Полтавец.

Он на большой скорости въехал автомобилем Mitsubishi L200 на трамвайную остановку "Красноармейская" на улице Полтавский шлях. По данным свидетелей, Полтавец тогда находился в состоянии сильного алкогольного опьянения.

Сразу после ДТП правоохранителям пришлось спасать его от разъяренной толпы.

Украинская правда