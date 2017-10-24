Соболєв заявив, що готовий позбутися недоторканності

Народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив, що голосуватиме за зняття із себе депутатської недоторканності у разі відповідного подання генпрокурора Юрія Луценка.

Про це він заявив в ефірі телеканалу "112", передає "Укрінформ".

"Якщо генеральний прокурор ініціює зняття недоторканності з мене, то я буду голосувати "за" і буду просити весь парламент голосувати", - сказав Соболєв.

Відповідну заяву він зробив під час перерви у судовому засіданні з обрання запобіжного заходу учаснику АТО Ярославу Ходаківському, підозрюваному у побитті поліцейського на мітингу під Верховною Радою.