Соболєв заявив, що готовий позбутися недоторканності
Вівторок, 24 жовтня 2017, 22:51
Народний депутат з фракції "Самопоміч" Єгор Соболєв заявив, що голосуватиме за зняття із себе депутатської недоторканності у разі відповідного подання генпрокурора Юрія Луценка.
Про це він заявив в ефірі телеканалу "112", передає "Укрінформ".
"Якщо генеральний прокурор ініціює зняття недоторканності з мене, то я буду голосувати "за" і буду просити весь парламент голосувати", - сказав Соболєв.
Відповідну заяву він зробив під час перерви у судовому засіданні з обрання запобіжного заходу учаснику АТО Ярославу Ходаківському, підозрюваному у побитті поліцейського на мітингу під Верховною Радою.