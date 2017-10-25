Канада пропонує ООН допомогу з реформами

Канада хоче допомогти у реформуванні Організації Об'єднаних Націй і пристосуванні її до вимог сучасності.

Про це заявила міністр закордонних справ Канади Христя Фріланд у своєму зверненні з нагоди Дня ООН, передає Укрінформ.

"Одним із найвагоміших внесків, які ми можемо нині зробити у ООН, – це посилення та оновлення її. Міцна та надійна ООН може допомогти досягти більшого процвітання, миру й стабільності на глобальному рівні, що буде важче зробити в умовах ізоляціоністського світу", – сказала Фріланд.

"Ми обіцяємо продовжувати працювати у багатосторонній системі, в рамках ООН та інших організацій з метою інноваційності, адаптації та досягнення стійких результатів", – підкреслила міністр.

"ООН залишається основною організацією, яка дозволяє світу збиратися разом, знаходити сфери порозуміння й вирішувати проблеми тероризму, навколишнього середовища, інфекційних хвороб та хронічного голоду, прав людини, грамотності й переміщення населення", – також наголосила глава МЗС Канади.

Як відомо, раніше президент США Дональд Трамп ініціював реформу ООН.