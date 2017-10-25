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Смоленська катастрофа: Росія вирізала зі звіту запис вибуху

Середа, 25 жовтня 2017, 02:16
Смоленська катастрофа: Росія вирізала зі звіту запис вибуху
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Запис надзвичайно різкого зростання тепла на борту літака Леха Качинського вилучили зі звіту польської комісії на прохання РФ.

Про це повідомляє видання Gazeta Polska.

За інформацією Gazeta Polska, цей запис може свідчити про вибух на борту урядового ТУ-154 ще до удару літака об землю.

"Різкий стрибок температури складно раціонально пояснити будь-якими іншими причинами, ніж вибух, особливо коли він розпочав серію аварій, зареєстрованих на бортових приладах. Ці аварії сталися тоді, коли зафіксовано останній сигнал системи TAWS (система попередження про наближення землі). А тому, різке, незрозуміле зростання температури було не наслідком, а причиною зупинки роботи всіх найважливіших бортових систем ТУ-154", – підкреслює газета.

У статті також повідомляють, що параметрами польської "чорної скриньки" від самого початку зацікавилися росіяни та порадили попередній польській комісії вирізати частину запису.

"Цей 4,5-секундний фрагмент з різким зростанням температури, який було усунуто за ініціативою Росії, знайдено в матеріалах польської комісії з розслідування авіакатастрофи",  наголошує Gazeta Polska.

В авіакатастрофі 10 квітня 2010 року на території Росії загинули всі 96 осіб, які перебували на борту польського урядового літака, зокрема тодішній президент Польщі Лех Качинський. 

"Українська правда" у Threads

Теми: ПольщаРосія
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