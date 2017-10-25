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Смоленская катастрофа: Россия вырезала из отчета запись взрыва

Среда, 25 октября 2017, 02:16
Смоленская катастрофа: Россия вырезала из отчета запись взрыва

Запись чрезвычайно резкого роста тепла на борту самолета Леха Качиньского изъяли из отчета польской комиссии по просьбе РФ.

Об этом сообщает издание Gazeta Polska.

По информации Gazeta Polska, эта запись может свидетельствовать о взрыве на борту правительственного ТУ-154 еще до удара самолета о землю.

"Резкий скачок температуры сложно рационально объяснить любыми другими причинами, чем взрыв, особенно когда он начал серию аварий, зарегистрированных на бортовых приборах. Эти аварии произошли тогда, когда зафиксировано последний сигнал системы TAWS (система предупреждения о приближении земли). Поэтому, резкое, непонятное повышение температуры было не следствием, а причиной остановки работы всех важнейших бортовых систем ТУ-154 ",  подчеркивает газета.

В статье также сообщают, что параметрами польского "черного ящика" изначально заинтересовались россияне и посоветовали предыдущей польской комиссии вырезать часть записи.

"Этот 4,5-секундный фрагмент с резким ростом температуры, который был удален по инициативе России, найден в материалах польской комиссии по расследованию авиакатастрофы",  отмечает Gazeta Polska.

В авиакатастрофе 10 апреля 2010 года на территории России погибли все 96 человек, находившихся на борту польского правительственного самолета, в том числе тогдашний президент Польши Лех Качиньский.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ПольшаРосcия
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