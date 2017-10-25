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Пентагон обіцяє захищати Токіо й Сеул від провокацій КНДР

Середа, 25 жовтня 2017, 04:27

Міністр оборони США Джеймс Меттіс підтвердив "непохитну" підтримку Сполученими Штатами своїх союзників – Японії і Південній Кореї – на тлі провокаційної поведінки Пхеньяна.

Про це повідомляє Укрінформ.

"Наша безпека є взаємопов'язаним процесом, і ми говоримо в один голос, коли йдеться про відповідальність КНДР. Зобов'язання Америки щодо захисту Республіки Корея та Японії, двох наших шанованих союзників, залишаються непохитними, оскільки ми усвідомлюємо, що, коли разом – ми сильніші",  –наголосив глава оборонного відомства США.

"Усі три країни мають намір створити такі відносини у сфері оборони, які будуть орієнтовані на майбутнє на основі взаємної поваги та спільних цінностей", – підкреслив Меттіс.

Як відомо, раніше заступник постійного представника КНДР при ООН Кім Ін Рен заявив, що ситуація на Корейському півострові досягла критичної позначки і в будь-який момент у регіоні може початися ядерна війна.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАКНДРЯпоніяПівденна Корея
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