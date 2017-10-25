Пентагон обещает защищать Токио и Сеул от провокаций КНДР

Министр обороны США Джеймс Мэттис подтвердил "непоколебимую" поддержку Соединенными Штатами своих союзников – Японии и Южной Кореи – на фоне провокационного поведения Пхеньяна.

Об этом сообщает Укринформ.

"Наша безопасность является взаимосвязанным процессом, и мы говорим в один голос, когда речь идет об ответственности КНДР. Обязательства Америки по защите Республики Корея и Японии, двух наших уважаемых союзников, остаются непоколебимыми, поскольку мы осознаем, что, когда вместе – мы сильнее ", – отметил глава оборонного ведомства США.

"Все три страны намерены создать такие отношения в сфере обороны, которые будут ориентированы на будущее на основе взаимного уважения и общих ценностей", – подчеркнул Маттис.

Как известно, ранее заместитель постоянного представителя КНДР при ООН Ким Ин Рен заявил, что ситуация на Корейском полуострове достигла критической отметки и в любой момент в регионе может начаться ядерная война.