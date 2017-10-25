Суд у справі житомирського "прокремлівського блогера" перенесли

Корольовський райсуд Житомира переніс розгляд справи блогера Василя Муравицького, підозрюваного у державній зраді, на 4 листопада.

Таке рішення суд виніс 24 жовтня, повідомляє правозахисна група "Успішна варта".

Муравицький наполягає, що звинувачення проти нього носять виключно політичний характер.

"Вони взяли мою колонку, в якій я висловив особисту думку, що блокада Криму представниками меджлісу викликає ще більше відторгнення півострова від України. СБУ вважає, що таким чином я сприяв окупації. Раз "сприяв окупації", значить вів підривну діяльність… Вони звинувачують мене навіть у тому, що я принижую українську мову і культуру. Незважаючи на те, що за освітою я український філолог", - цитує Муравицького "Успішна варта".

Фото zhitomir.info

Координатор правозахисної групи Тетяна Галонза заявила, що в ході суду були зафіксовані процесуальні порушення.

"По-перше, Василя тримають під вартою вже більше 3-х місяців, але його вина не доведена. Тобто, термін його ув'язнення можуть продовжувати до нескінченності без належних на те підстав. По-друге, його тримають у клітці, хоча, повторюся, він не є засудженим і не представляє небезпеки для суспільства. По-третє, суд не задовольнив процедуру відводу суддів, яку подав захист обвинуваченого", - заявила Галонза.

Фото zhitomir.info

За її словами, з цими фактами вони планують звернутися в європейські правозахисні структури.

Як повідомлялося 2 серпня, у Житомирській області оголосили про підозру в державній зраді блогеру-журналісту, який нібито за вказівкою російських кураторів публікував антиукраїнські матеріали.

За даними прокуратури Житомирської області, підозрюваний декілька років співпрацював із представниками іноземної держави.

"Зокрема, готував та розповсюджував через мережу інтернет публікації, що містять елементи психологічного маніпулювання суспільною свідомістю та спрямовані на розпалювання національної ворожнечі", - зазначали у прокуратурі.

Окрім того, його звинувачують у розповсюдженні інформації про збір грошей для забезпечення діяльності бойовиків ОРДЛО.

Зараз 32-річному чоловікові, якому повідомили про підозру за статтями 111, 110, 161, 258-3 Кримінального кодексу, загрожує до 15 років позбавлення волі з можливою конфіскацією майна.

З серпня Корольовський районний суд Житомира ухвалив рішення взяти під варту блогера-журналіста, якого підозрюють у державній зраді.