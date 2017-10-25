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Поліція замовила автівки на 149 мільйонів із повною передоплатою

Середа, 25 жовтня 2017, 11:03

Національна поліція України 11 жовтня за результатами тендеру замовила ТОВ "Єврокар" автомобілів спеціалізованого призначення на 149,09 млн грн.

Про це свідчить система Prozorro, повідомляють "Наші гроші".

До 22 грудня поставлять 400 автомобілів Skoda Rapid Active 1.6MPI/81kw із бензиновим двигуном Євро 5 по 373 тис грн.

Автомобілі пофарбують за схемою поліції та обладнають фронтальними подушками безпеки водія і переднього пасажира, кондиціонером, системою курсової стійкості, антиблокувальною гальмівною системою, а також додатково радіостанцією Vertex Standart VX 2200 і сигнально-гучномовним пристроєм Ultra Slim 108 Led.

Гарантійний строк становить два роки.

При цьому передбачено повну передоплату протягом 10 банківських днів з дати підписання договору із посиланням на абзац 2-й підпункту 3 пункту 1 постанови Кабміну від 23 квітня 2014 р. №117. У вказаному абзаці йдеться про передоплату на строк не більше трьох місяців при закупівлі науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт.

Видання припускає, що замовник мав на увазі абзац 2-й підпункту 2 пункту 1 про аванс у розмірі 50% на два місяці щодо товарів для військових формувань, пов’язаних з відновленням озброєння та військової техніки у 2014 році. Однак закупівля автівок для поліції також не підпадає під це визначення.

 
 

Ціна угоди на 2% нижча від очікуваної вартості закупівлі в 151,80 млн грн.

Столичний "Єврокар" отримав замовлення без конкуренції. Його засновниками є компанія "Кастел Холдінг АПС" (Данія) і ТОВ "Арсенал-Інвест", записана на Ігоря Бевського і його ж ТОВ "Простір Капітал", а бенефіціаром – Олег Боярин.

Замовник завантажив нинішній договір на тиждень пізніше від встановленого законом строку через технічний збій, підтверджений листом-роз’ясненням від ДП "Прозорро".

Теми: поліціядержзакупівлі
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