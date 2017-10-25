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Полиция заказала машины на 149 миллионов с полной предоплатой

Среда, 25 октября 2017, 11:03

Национальная полиция Украины 11 октября по результатам тендера заказала у ООО "Еврокар" автомобилей специализированного назначения на 149, 09 млн грн.

Об этом свидетельствует система Prozorro, сообщают "Наші гроші".

До 22 декабря поставят 400 автомобилей Skoda Rapid Active 1.6MPI/81kw с бензиновым двигателем Евро 5 по 373 тыс грн.

Автомобили покрасят по схеме полиции и оборудуют фронтальными подушками безопасности водителя и переднего пассажира, кондиционером, системой курсовой устойчивости, антиблокировочной тормозной системой, а также дополнительно радиостанцией Vertex Standart VX 2200 и охранно-громкоговорящим устройством Ultra Slim 108 Led.

Гарантийный срок составляет два года.

При этом предусмотрена полная предоплата в течение 10 банковских дней с даты подписания договора со ссылкой на абзац 2-й подпункта 3 пункта 1 постановления Кабмина от 23 апреля 2014 №117. В указанном абзаце говорится о предоплате на срок не более трех месяцев при закупке научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ.

Издание предполагает, что заказчик имел в виду абзац 2-й подпункта 2 пункта 1 об авансе в размере 50% на два месяца в отношении товаров для военных формирований, связанных с восстановлением вооружения и военной техники в 2014 году. Однако закупка автомобилей для полиции также не подпадает под это определение.

 
 

Цена сделки на 2% ниже ожидаемой стоимости закупки в 151,80 млн грн.

Столичный "Еврокар" получил заказ без конкуренции. Его учредителями являются компания "Кастел Холдинг АПС" (Дания) и ООО "Арсенал-Инвест", записанная на Игоря Бевского и его же ООО "Пространство Капитал", а бенефициаром – Олег Боярин.

Заказчик загрузил нынешний договор на неделю позже установленного законом срока из-за технического сбоя, подтвержденный письмом-разъяснением от ГП "Прозорро".

Темы: полициягосзакупки
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