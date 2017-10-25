Укроборнпром каже, що не працює з "прокладками" і діє прозоро

Держконцерн "Укроборнпром" заявляє, що інформація у ЗМІ про те, що він злив 100 мільйонів "прокладці" менеджера Порошенка, не у всьому відповідає дійсності.

Про це йдеться у листі "Укроборонпрому" у відповідь на сюжет програми "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Повідомляється, що у 2016 році все державне оборонне замовлення становило "лише 8,6 мільярдів гривень".

"Але навіть з цих 8,6 мільярда… "Укроборонпром" отримав 4,6 мільярда гривень, які дозволили передати військовим 6 986 одиниць військової техніки та озброєння", - йдеться в повідомленні.

У концерні запевнили, що "за кожною гривнею стоїть кожна з цих одиниць техніки, яка була відремонтована, відновлена, модернізована або створена з нуля на більш ніж 130 підприємствах ДК "Укроборонпром"".

"ДК "Укроборонпром" не фінансується бюджетом, жодної копійки у бюджеті України за строчкою фінансування ДК "Укроборонпром" не існує. Концерн, як і десятки інших підприємств, які не входять до "Укроборонпрому", конкурують за виконання Державного оборонного замовлення, яке формується та розподіляється міністерствами", - йдеться в повідомленні

"Укроборонпромом" наголосив, що за виконанням оборонного замовлення встановлено жорсткий контроль.

"На кожному випробуванні озброєння присутні представники замовника, які особисто перевіряють якість техніки та її відповідність визначеним характеристикам. Тому передати "відремонтовану" машину без справного двигуна, трансмісії або мостів – неможливо фізично", - йдеться в повідомленні.

Водночас "Укроборонпром" додав, що не несе відповідальності за господарську діяльність контрагентів та комерційних структур, з якими вони співпрацюють.

"Але заради недопущення будь-яких оборудок Концерн кожного разу запитує у контролюючих та правоохоронних органів інформацію щодо постачальників та їхньої можливої фіктивності", - наголосили у концерні.

У випадку підозри постачальника у будь-яких оборудках, "Укроборонпром" складає інформаційне повідомлення та направляє його до правоохоронних органів.

"Завдяки цій процедурі до правоохоронних органів скеровано 183 матеріали щодо порушень на загальну суму понад 657 мільйонів гривень. За направленими матеріалами розпочато 41 кримінальне провадження…відсторонено від посад 25 керівників підприємств", - йдеться в повідомленні.

Також наголошується, що підприємства "Укроборонпрому" "взагалі ніколи не мали жодних договірних зносин" з ТОВ "Мідленд Інвест", ТОВ "Промомаркет", ТОВ "Наполі груп", ТОВ "Малаві", які згадуються у сюжеті.

"Укроборонпром" запевняє, що всі його закупівлі проходять на конкурентних засадах, в тому числі і через "Prozzoro", і жоден документ щодо закупівель не був засекречений.

Як відомо, раніше журналісти програми "Наші Гроші з Денисом Бігусом" повідомляли, що ДК "Укроборонпром", який очолюють наближені до президента менеджери, перераховує десятки мільйонів бюджетних коштів на фіктивні фірми.