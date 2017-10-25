Укроборнпром говорит, что не работает с "прокладками" и действует прозрачно

Госконцерн "Укроборнпром" заявляет, что информация в СМИ о том, что он слил 100 миллионов "прокладке" менеджера Порошенко, не во всем соответствует действительности.

Об этом говорится в письме "Укроборонпрома" в ответ на сюжет программы "Наші гроші з Денисом Бігусом".

Сообщается, что в 2016 году весь государственный оборонный заказ составил "всего 8,6 миллиарда гривен".

"Но даже из этих 8,6 миллиарда ..."Укроборонпром" получил 4,6 миллиарда гривен, которые позволили передать военным 6986 единиц военной техники и вооружения", - говорится в сообщении.

В концерне заверили, что "за каждой гривной стоит каждая из этих единиц техники, которая была отремонтирована, восстановлена, модернизирована или создана с нуля на более чем 130 предприятиях ГК "Укроборонпром"".

"ГК" Укроборонпром" не финансируется бюджетом, ни копейки в бюджете Украины по статье финансирование ГК "Укроборонпром" не существует. Концерн, как и десятки других предприятий, не входящих в "Укроборонпром", конкурирует за выполнение Государственного оборонного заказа, который формируется и распределяется министерствами", - говорится в сообщении

"Укроборонпромом" подчеркнул, что за выполнением оборонного заказа установлен жесткий контроль.

"На каждом испытании вооружения присутствуют представители заказчика, которые лично проверяют качество техники и ее соответствие определенным характеристикам. Поэтому передать "отремонтированную" машину без исправного двигателя, трансмиссии или мостов – невозможно физически", - говорится в сообщении.

В то же время "Укроборонпром" добавил, что не несет ответственности за хозяйственную деятельность контрагентов и коммерческих структур, с которыми они сотрудничают.

"Но ради недопущения махинаций Концерн каждый раз спрашивает у контролирующих и правоохранительных органов информацию о поставщиках и их возможной фиктивности", - отметили в концерне.

В случае подозрения поставщика в махинациях, "Укроборонпром" составляет информационное сообщение и направляет его в правоохранительные органы.

"Благодаря этой процедуре в правоохранительные органы направлено 183 материала о нарушениях на общую сумму более 657 миллионов гривен. По направленным материалам начато 41 уголовное производство ... отстранено от должностей 25 руководителей предприятий", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что предприятия "Укроборонпрома" "вообще никогда не имели никаких договорных отношений" с ООО "Мидленд Инвест", ООО "Промомаркет", ООО "Наполи групп", ООО "Малави", которые упоминаются в сюжете.

"Укроборонпром" уверяет, что все его закупки проходят на конкурсном основании, в том числе и через "Prozzoro", и ни один документ относительно закупок не был засекречен.

Как известно, ранее журналисты программы "Наші гроші з Денисом Бігусом" сообщали, что ГК "Укроборонпром", который возглавляют приближенные к президенту менеджеры, перечисляет десятки миллионов бюджетных средств на фиктивные фирмы.