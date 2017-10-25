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СБУ: Спецслужби РФ намагались завербувати понад півсотні українців

Середа, 25 жовтня 2017, 15:30

Служба безпеки України протягом 2016 та 2017 років зафіксувала на Луганщині понад 50 спроб вербування українських заробітчан спецслужбами РФ.

Про це повідомляє прес-служба відомства.

"Правоохоронці встановили, що російські "колеги" вдаються до шантажу та створюють штучні компрометуючі ситуації для примушення заробітчан до негласного співробітництва", - йдеться у повідомленні.

В СБУ зазначили, що основні місця, де найчастіше відбувалось вербування це: українсько-російський кордон, лінія розмежування та тимчасово окуповані терористами території.

"Під час проходження паспортного та митного контролю під виглядом начебто додаткової перевірки документів заробітчан запрошують в окреме приміщення для бесіди з кадровими співробітниками ФСБ РФ", - розповідають про схему вербування в прес-службі.

"Потім залякуваннями та погрозами заборони в’їзду на територію Росії, проблемами з правоохоронними органами РФ вони намагаються примусити українців погодитись на негласне співробітництво" - додають у відомстві.

Там зазначили, що спецслужби країни-агресора пропонують громадянам України збирати та передавати відомості про дислокацію та переміщення підрозділів Збройних Сил України, їх кількість та озброєння, деталі щодо роботи українських силових структур тощо.

Раніше повідомлялося, що бойовика, який був задіяний в охороні російських військових у так званій "ДНР", звільнили від кримінальної відповідальності, завдяки програмі Служби безпеки України "На тебе чекають вдома".

Українська правда

Теми: СБУДонбасРосія
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