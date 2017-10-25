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СБУ: Спецслужбы РФ пытались завербовать более полусотни украинцев

Среда, 25 октября 2017, 15:30

Служба безопасности Украины в течение 2016 и 2017 годов зафиксировала в Луганской области более 50 попыток вербовки украинских трудовых мигрантов спецслужбами РФ.

Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Правоохранители установили, что российские "коллеги" прибегают к шантажу и создают искусственные компрометирующие ситуации для принуждения трудовых мигрантов к негласному сотрудничеству", - говорится в сообщении.

В СБУ отметили, что основные места, где чаще всего происходила вербовка это: российско-украинская граница, линия разграничения и временно оккупированные террористами территории.

"Во время прохождения паспортного и таможенного контроля под видом якобы дополнительной проверки документов работников приглашают в отдельное помещение для беседы с кадровыми сотрудниками ФСБ РФ", - рассказывают о схеме вербовки в пресс-службе.

"Потом запугиванием и угрозами запрета въезда на территорию России, проблемами с правоохранительными органами РФ они пытаются заставить украинцев согласиться на негласное сотрудничество" - добавляют в ведомстве.

Там отметили, что спецслужбы страны-агрессора предлагают гражданам Украины собирать и передавать сведения о дислокации и перемещениях подразделений Вооруженных Сил Украины, их количество и вооружение, детали о работе украинских силовых структур и тому подобное.

Ранее сообщалось, что боевика, который был задействован в охране российских военных в так называемой "ДНР", освободили от уголовной ответственности, благодаря программе Службы безопасности Украины "Тебя ждут дома".

Украинская правда

Темы: СБУДонбассРосcия
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