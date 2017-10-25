У Маріуполі депутати підвісили питання виділення землі бійцям АТО

Депутати Маріупольської ради проголосували за виключення з порядку денного питань щодо виділення земельних ділянок ветеранам АТО.

Про це "Українській правді" повідомила 25 жовтня представник громадської організації "Ініціативна група Разом!" Наталія Ніколюкіна.

Координаційна рада рекомендувала зняти ці питання з порядку денного з причини "існування великої черги на виділення житла".

Міськрада намагалася розглянути питання виділення землі 40 учасникам АТО, однак, за словами Ніколюкіної, руками більшості, яку складають представники "Опозиційного блоку", питання було знято з порядку денного.

Водночас у міськраді Маріуполя стверджують, що розгляд питання надання земельних ділянок захисникам Маріуполя відклали "через відсутність чітко прописаної процедури".

Як інформує сайт Маріупольської міськради, секретар ради Степан Махсма заявив, що воїнам АТО ділянки землі обов'язково будуть виділені, але на сьогодні ці питання знімаються з розгляду, оскільки "існує низка складнощів, які міська влада зараз вирішує".

Водночас 26 жовтня має відбутися засідання робочої групи, яка має дозволити розподіляти чергу виділення землі.

Переглянути засідання міськради Маріуполя 25 жовтня можна тут.

Як повідомлялося, 25 жовтня Кабінет міністрів звільнив з посади виконуючого обов'язків голови Державної служби з питань геодезії, картографії та кадастру Олега Цвяха.

Цьому передувало відсторонення від посади після того, як на засіданні ради регіонального розвитку на Держгеокадастр поскаржився голова Васильківської райдержадміністрації Дніпропетровської області Сергій Літвінов.

Він повідомив, що від служби в усіх регіонах присутні так звані "смотрящі" київського Держгеокадастру.

Також Літвінов повідомив присутнім на засіданні, яке очолював президент Петро Порошенко, що в його районі зупинилася видача земельних ділянок учасникам антитерористичної операції.

Голова Васильківської РДА попросив президента вирішити це питання. У відповідь Порошенко пообіцяв, "боротися за кожного учасника АТО, якщо це не є частиною корупційної схеми".

Валентина Романенко, УП