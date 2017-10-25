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У Щасті зник озброєний військовослужбовець

Середа, 25 жовтня 2017, 17:02

Військова служба правопорядку Збройних сил України та Нацполіція розшукують українського військовослужбовця Олександра Чуйкова, який самовільно покинув місце служби зі зброєю та зник 21 жовтня в районі Щастя.

Про це повідомляє Facebook прес-служба Луганської ОДА.

"Військовою службою правопорядку Збройних Сил України та Національною поліцією України розшукується військовослужбовець військової частини А1008 – солдат Олександр Констянтинович Чуйков, 1990 р.н.", - йдеться у повідомленні.

 

Зазначається, що 21 жовтня поточного року він самовільно покинув місце несення служби зі зброєю в районі м. Щастя.

"Має наступні прикмети: зріст – 180 см, середньої худорлявої статури, волосся темного кольору, одягнутий у військову форму, але може бути у цивільному одязі", - розповіли в прес-службі.

Також попросили звертатися до Нацполіції, якщо у когось є інформація про Чуйкова.

Українська правда

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Теми: Луганська областьЗбройні сили
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