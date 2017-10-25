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В Счастье исчез вооруженный военнослужащий

Среда, 25 октября 2017, 17:02

Военная служба правопорядка Вооруженных сил Украины и Нацполиция разыскивают украинского военнослужащего Александра Чуйкова, который самовольно покинул место службы с оружием и исчез 21 октября в районе Счастья.

Об этом сообщает Facebook пресс-служба Луганской ОГА.

"Военной службой правопорядка Вооруженных Сил Украины и Национальной полицией Украины разыскивается военнослужащий воинской части А1008 - солдат Александр Константинович Чуйков, 1990 г.р.", - говорится в сообщении.

 

Отмечается, что 21 октября текущего года он самовольно покинул место несения службы с оружием в районе Счастья.

"Имеет следующие приметы: рост - 180 см, среднего худощавого телосложения, волосы темного цвета, одетый в военную форму, но может быть в гражданской одежде", - рассказали в пресс-службе.

Также попросили обращаться к Нацполиции, если у кого-то есть информация о Чуйкове.

Украинская правда

Темы: Луганская областьВооруженные силы
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