НАБУ повідомило Мартиненку про підозру

Детективи Національного антикорупційного бюро України під процесуальним керівництвом прокурорів САП повідомили про підозру у заволодінні майном ДП "НАЕК "Енергоатом" екс-народного депутата Миколи Мартиненка та його ймовірного спільника, керівника структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом".

Про це повідомляє НАБУ.

"Дії осіб кваліфіковано за ч.5 ст.191 Кримінального кодексу України ("Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем")", - йдеться у повідомленні.

За версією слідства, екс-народний депутат Микола Мартиненко, у змові з трьома особами – згаданим посадовцем структурного підрозділу ДП "НАЕК "Енергоатом", колишнім керівником цього ж підрозділу та ще однією особою, наближеною до екс-нардепа, організували корупційну схему, в результаті якої інтересам ДП "НАЕК "Енергоатом" завдано шкоди в розмірі 6,4 млн євро.

За інформацією НАБУ, учасники угруповання у 2008-2012 роках штучно створили умови проведення низки тендерів, завдяки яким переможцем визнано чеську компанію "Škoda JS" (фактичним власником є російське ЗАТ "Об'єднані машинобудівні заводи") із завищеними на 6,4 млн. євро ціновими пропозиціями, що в окремих випадках складало до 20% від вартості обладнання.

Після отримання зазначених коштів за контрактами, укладеними з ДП "НАЕК "Енергоатом", "Škoda JS" перерахувала 6,4 млн євро на рахунок компанії "BRADCREST INVESTMENT S.A." (Панамська Республіка), єдиним власником якої є екс-народний депутат.

На рахунку зазначеної компанії у швейцарському банку за запитом Національного бюро про міжнародну правову допомогу арештовано кошти у сумі, еквівалентній 86,4 млн грн.

Наразі тривають слідчі дії. Встановлюється місце знаходження інших ймовірних учасників угруповання.

У коментарі "Українській правді" САП сказали, що обрання запобіжного засобу Мартиненку у суді не буде, бо у нього вже є запобіжний засіб.

Микола Мартиненко був народним депутатом із 1998 року, неодноразово очолював комітет Верховної Ради з питань паливно-енергетичного комплексу, вважався неформальним куратором держкомпанії "Енергоатом".

У парламенті 8 скликання Мартиненко представляв партію "Народний фронт". Він склав свій мандат наприкінці 2015 року після того, як нардеп від "Блоку Петра Порошенка" Сергій Лещенко оприлюднив дані про кримінальну справу проти Мартиненка у Швейцарії.

Схема заволодіння коштами ДП "НАЕК "ЕНЕРГОАТОМ" Набу

Як відомо, раніше НАБУ повідомило, що перевірить можливу причетність Мартиненка до кримінального правопорушення за фактом отримання хабарів ДП "НАЕК "Енергоатом".