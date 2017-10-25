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НАБУ сообщило Мартыненко о подозрении

Среда, 25 октября 2017, 19:27
НАБУ сообщило Мартыненко о подозрении
Украинская правда

Детективы Национального антикоррупционного бюро Украины под процессуальным руководством прокуроров САП сообщили о подозрении в завладении имуществом ГП "НАЭК" "Энергоатом" экс-народного депутата Николая Мартыненко и его предполагаемого сообщника, руководителя структурного подразделения ГП "НАЭК "Энергоатом".

Об этом сообщает НАБУ.

"Действия лиц квалифицированы по ч.5 ст.191 Уголовного кодекса Украины ("Присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением")", - говорится в сообщении.

По версии следствия, экс-народный депутат Николай Мартыненко, в сговоре с тремя лицами - упомянутым сотрудником структурного подразделения ГП "НАЭК" Энергоатом", бывшим руководителем этого же подразделения и еще одним лицом, приближенным к экс-нардепу, организовали коррупционную схему, в результате которой интересам ГП "НАЭК" Энергоатом "нанесен ущерб в размере 6,4 млн евро.

По информации НАБУ, участники группировки в 2008-2012 годах искусственно создали условия проведения ряда тендеров, благодаря которым победителем признан чешский компании "Škoda JS" (фактическим владельцем является российское ЗАО "Объединенные машиностроительные заводы") с завышенными на 6,4 млн евро ценовыми предложениями, в отдельных случаях составляло до 20% от стоимости оборудования.

После получения указанных средств по контрактам, заключенным с ГП "НАЭК "Энергоатом", "Škoda JS" перечислила 6,4 млн евро на счет компании "BRADCREST INVESTMENT S.A."(Панамская Республика), единственным владельцем которой является экс-народный депутат.

На счету указанной компании в швейцарском банке по запросу Национального бюро о международной правовой помощи арестованы средства в сумме, эквивалентной 86,4 млн грн.

Сейчас продолжаются следственные действия. Устанавливается местонахождение других предполагаемых участников группировки.

В комментарии "Украинской правде" САП сказали, что избрание меры пресечения Мартыненко в суде не будет, потому что у него уже есть такая мера.

Николай Мартыненко был народным депутатом с 1998 года, неоднократно возглавлял комитет Верховной Рады по вопросам топливно-энергетического комплекса, считался неформальным куратором госкомпании "Энергоатом".

В парламенте 8 созыва Мартыненко представлял партию "Народный фронт". Он сложил свой мандат в конце 2015 года после того, как нардеп от "Блока Петра Порошенко" Сергей Лещенко обнародовал данные об уголовном деле против Мартыненко в Швейцарии.

 
Схема завладения средствами ГП "НАЭК "Энергоатом"
набу

Как известно, ранее  НАБУ сообщало, что проверит возможную причастность Мартыненко к уголовному правонарушению по факту получения взяток ГП "НАЭК "Энергоатом".

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Темы: НАБУМартыненко
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