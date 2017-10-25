Замах на Мосійчука пов'язаний з його професійною діяльністю – Ляшко

Замах на народного депутата з фракції "Радикальної партії" Ігоря Мосійчука пов'язаний з його професійною діяльністю.

Про це повідомив глава фракції "Радикальної партії" Олег Ляшко.

"Ігор Мосійчук в лікарні, поранення важкі, але жити буде. Доля охоронця, який його врятував, поки невідома. Дай Бог, щоб ця мужня людина була жива. Поранений також політолог, який був з Ігорем на ефірі", - написав він на своїй сторінці в Facebook у середу ввечері.

"Замах на Мосійчука пов'язаний з його професійною діяльністю та політичною позицією, у мене немає ніяких сумнівів. Очевидно, це робота ворожих спецслужб, тому що працювали професійно", - додав політик.

Мосчійчук у лікарні Ігор данилко, facebook

Він зажадав від спецслужб провести ретельне розслідування події і знешкодити диверсантів, які діють в Україні.

Ляшко закликав правоохоронні органи посилити агентурну і профілактичну роботу щодо захисту українців і запевнив, що ніякі замахи і теракти не залякати і не зупинять його команду.