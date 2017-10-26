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Amnesty International: Радянська система ГУЛАГу в Росії не змінилася

Четвер, 26 жовтня 2017, 02:33

Ув'язнені в Росії вимушені витримувати нелюдські умови, часто протягом тривалого часу, поки їх перевозять до виправних поселень, що розміщені у віддалених частинах країни.

Про це йдеться у доповіді, опублікованій Amnesty International, пише Укрінформ.

"Засуджених ув'язнених розміщують у крихітних відсіках без вентиляції, без доступу природного світла, вони обмежені у доступі до води та мають нечастий доступ до туалетів. Подорож до кінцевого пункту призначення може тривати більше місяця", - сказав Денис Кривошеєв, заступник директора Amnesty International з питань Європи та Центральної Азії.

На його переконання, "вже прийшов той час, коли російській владі нарешті слід звільнитися від спадщини ГУЛАГу".

"Вони повинні припинити цю практику та забезпечити транспортування ув’язнених відповідно до міжнародного права та стандартів", - наголосив Кривошеєв, вказуючи, що ув’язнених перевозять у "столипінських" вагонах, більшість з яких були виготовлені ще за часів СРСР.

"Зовсім недавно ми бачили, як український режисер Олег Сенцов був перевезений з Якутії, що на Далекому Сході, в Ямало-Ненецький автономний округ, на крайній Півночі. Ця подорож зайняла більше місяця", - наголосила Тетяна Локшина, старший науковий співробітник по Європі і Центральній Азії у Human Rights Watch.

У звіті Amnesty International вказано, що Федеральна служба виконання покарань РФ успадкувала мережу кримінальних поселень з радянської системи ГУЛАГу, багато з яких знаходяться в сільськогосподарських трудових таборах та малонаселених районах країни.

Це означає, що в’язнів потрібно транспортувати на великі відстані, близько 5000 км. Оскільки лише 46 із 760 кримінальних установ в Росії розміщують жінок, то ув’язнені жінки також вимушені потерпати у нестерпних умовах транспортування протягом місяця або навіть більше.

Теми: Росіяправа людини
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