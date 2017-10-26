Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Amnesty International: Советская система ГУЛАГа в России не изменилась

Четверг, 26 октября 2017, 02:33

Заключенные в России вынуждены выдерживать нечеловеческие условия, часто в течение длительного времени, пока их перевозят в исправительные поселения, расположенные в отдаленных частях страны.

Об этом говорится в докладе, опубликованном Amnesty International, пишет Укринформ.

"Осужденных заключенных помещают в крошечных отсеках без вентиляции, без доступа естественного света, они ограничены в доступе к воде и имеют редкий доступ к туалетам. Путешествие до конечного пункта назначения может длиться больше месяца", - сказал Денис Кривошеев, заместитель директора Amnesty International по вопросам Европы и Центральной Азии.

По его убеждению, "уже пришло время, когда российским властям наконец следует освободиться от наследия ГУЛАГа".

"Они должны прекратить эту практику и обеспечить транспортировку заключенных в соответствии с международным правом и стандартами", - подчеркнул Кривошеев, указывая, что заключенных перевозят в "столыпинских" вагонах, большинство из которых были изготовлены еще во времена СССР.

"Совсем недавно мы видели, как украинский режиссер Олег Сенцов был перевезен из Якутии, что на Дальнем Востоке, в Ямало-Ненецкий автономный округ, на крайнем Севере. Это путешествие заняло больше месяца", - отметила Татьяна Локшина, старший научный сотрудник по Европе и Центральной Азии в Human Rights Watch.

В отчете Amnesty International указано, что Федеральная служба исполнения наказаний РФ унаследовала сеть уголовных поселений из советской системы ГУЛАГа, многие из которых находятся в сельскохозяйственных трудовых лагерях и малонаселенных районах страны.

Это означает, что заключенных нужно транспортировать на большие расстояния, около 5000 км. Поскольку только 46 из 760 уголовных учреждений в России размещают женщин, то заключенные женщины также вынуждены страдать в невыносимых условиях транспортировки течение месяца или даже больше.

Темы: Росcияправа человека
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Росcия
У России нехватка средств контрбатарейной борьбы − британская разведка
Потери оккупантов перевалили за 238 тысяч вояк
Работа паромной переправы между Крымом и Кубанью остановлена – росСМИ
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: