Україна передала в ЄСПЛ нові документи щодо дій РФ на Донбасі

Україна в рамках справи проти Росії подала до Європейського суду з прав людини свою юридичну опозицію у зв'язку з подіями на Донбасі в 2014 році.

Про це повідомив міністр юстиції Павло Петренко в ефірі телеканалу News One, передає "Європейська правда".

"Друга справа стосується Донбасу, подій 2014 року. Я вперше це озвучую, але кілька днів тому у другій справі ми подали велику юридичну опозицію, це було зобов'язання країни як заявника, з понад сотнею свідчень свідків, з великою кількістю документів. Тим самим , ми закрили свою юридичну частину за нашою заявою в зв'язку з подіями на Донбасі в 2014 році. У Росії практично немає вагомих аргументів і фактів, щоб цю інформацію спростувати ", - заявив Петренко.

Він нагадав, що у першій справі "Україна проти Росії", щодо захоплення Криму, українська сторона подала і ЄСПЛ прийняв юридичну позицію зі свідченнями 50 свідків і великої кількості документів і відеоматеріалів.

"Зараз ми очікуємо від суду процесуальний графік, коли буду слухання, коли буде допит свідків, коли буде рішення", - зазначив він.

Нагадаємо, першу скаргу до ЄСПЛ Україна подала 13 березня 2015 року, вона стосується захоплення Росією Кримського півострову і подій, які відбулися пізніше на сході України. Скарга стосується численних порушень прав людини.

Серед претензій до Росії – застосування РФ примусового громадянства у Криму.

Україна подала вже п'ять скарг до ЄСПЛ, що стосуються дій РФ щодо незаконної анексії Криму, а також з відповідальності Росії за події на Донбасі.