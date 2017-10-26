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Украина передала в ЕСПЧ новые документы о действиях РФ на Донбассе

Четверг, 26 октября 2017, 09:33

Украина в рамках дела против России подала в Европейский суд по правам человека свою юридическую оппозицию в связи с событиями на Донбассе в 2014 году.

Об этом сообщил министр юстиции Павел Петренко в эфире телеканала News One, передает "Европейская правда".

"Второе дело касается Донбасса, событий 2014 года. Я впервые это озвучиваю, но несколько дней назад по второму делу мы подали большую юридическую оппозицию, это было обязательство страны как заявителя, с более чем с сотней показаний свидетелей, с большим количеством документов. Тем самым, мы закрыли свою юридическую часть по нашему заявлению в связи с событиями на Донбассе в 2014 году. У России практически нет весомых аргументов и фактов, чтобы эту информацию опровергнуть", - заявил Петренко.

Он напомнил, что по первому делу "Украина против России", относительно захвата Крыма, украинская сторона подала и ЕСПЛ принял юридическую позицию с показаниями 50 свидетелей и большого количества документов и видеоматериалов.

"Сейчас мы ожидаем от суда процессуальный график, когда буду слушания, когда будет допрос свидетелей, когда будет решение.

Напомним, первую жалобу в ЕСПЧ Украина подала 13 марта 2015 годп, она касается захвата Россией Крымского полуострова и событий, которые произошли позже на востоке Украины. Жалоба касается многочисленных нарушений прав человека.

Среди претензий к России - применение РФ принудительного гражданства в Крыму.

Украина подала уже пять жалоб в ЕСПЧ, касающихся действий РФ относительно незаконной аннексии Крыма, а также от ответственности России за события на Донбассе.

Темы: ДонбассРосcиясуд
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