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У екс-керівників банку "Капітал" ідуть обшуки

Четвер, 26 жовтня 2017, 10:09

Головна військова прокуратура проводить обшуки у екс-керівників банку "Капітал" у справі екс-міністра Олександра Клименка.

Як повідомляє ГПУ, 26 жовтня слідчі проводять обшуки за місцями проживання осіб, причетних до керівництва банку "Капітал", та місцем розташування офісних приміщень, які використовуються бізнес-структурами кінцевого власника цього банку в бізнес-центрі "Гулівер".

За даними слідства, впродовж 2011-2013 років саме завдяки банку "Капітал" здійснювались грошові перерахування, "направлені на незаконне відшкодування ПДВ, функціонували так звані "податкові майданчики" та забезпечувалось переведення грошей з іноземних країн на банківські рахунки підконтрольних Клименку підприємств (група "Юнісон").

 
Генпрокуратура

Клименка підозрюють у завданні матеріальної шкоди державі у великому розмірі та у вчиненні у 2011-2017 роках легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом організованою групою в особливо великих розмірах.

"На причетність у вчинених Клименком злочинах наразі перевіряються колишні службові особи банку "Капітал" та його кінцевий власник громадянин Е., який, окрім українського громадянства, має громадянство Ізраїлю", – йдеться у повідомленні Генпрокуратури.

 
ГПУ

За даними слідчих, особи банку "Капітал" за вказівкою його кінцевого власника забезпечили "знищення всієї банківської інформації, яка зберігалась на комп’ютерних носіях".

Завдяки співпраці з Департаментом захисту економіки Нацполіції слідство встановило "місцезнаходження значної частини нібито знищеного серверного обладнання банку "Капітал" і здобуло неспростовні докази функціонування злочинної організації".

 

Також слідчі проводять обшук за місцем проживання колишнього керівника Київського відділення Публічного акціонерного товариства "АКБ "Капітал", який є батьком одного із народних депутатів України.

"Зазначені обшуки жодним чином не пов’язані з політичною діяльністю вказаного народного депутата", – запевняє ГПУ.

Слідчі шукають документи банку "Капітал", підприємств групи "Юнісон" та інші речі й документи, які можуть мати доказове значення для кримінального провадження, пояснює Генпрокуратура.

 

За даними джерел "Української правди" у правоохоронних  органах, обшук проводять, зокрема, у батька народного депутата Світлани Заліщук. За її словами, батько не підтверджує обшуки.

Батько Заліщук свого часу був директором АКБ "Капітал", але потім пішов з цієї посади і став радником одного з акціонерів.

ГПУ нагадує: розслідування ведуть за ч. 1 ст. 255 (створення злочинної організації), ч. 1 ст. 256 (сприяння учасникам злочинних організацій та укриття їх злочинної діяльності), ч. 2 ст. 364 (зловживання владою або службовим становищем), ч. 3 ст. 212 (ухилення від сплати податків, зборів (обов'язкових платежів), ч. 3 ст. 209 (легалізація (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом) та іншими статтями ККУ.

"Українська правда"

Теми: КлименкобанкиГенпрокуратура
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