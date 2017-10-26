У экс-руководителей банка "Капитал" идут обыски

Главная военная прокуратура проводит обыски у экс-руководителей банка "Капитал" по делу экс-министра Александра Клименко.



Как сообщает ГПУ, 26 октября следователи проводят обыски по местам проживания лиц, причастным к руководству банка "Капитал", и по месту расположения офисных помещений, используемых бизнес-структурами конечного владельца этого банка в бизнес-центре "Гулливер".



По данным следствия, в течение 2011-2013 годов именно благодаря банку "Капитал" осуществлялись денежные перечисления, "направленные на незаконное возмещение НДС, функционировали так называемые "налоговые площадки" и обеспечивался перевода денег из зарубежных стран на банковские счета подконтрольных Клименко предприятий (группа "Юнисон").

Генпрокуратура

Клименко подозревают в нанесении материального ущерба государству в крупном размере и в совершении в 2011-2017 годах легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем организованной группой в особо крупных размерах.



"На причастность в совершенных Клименко преступлениях пока проверяются бывшие должностные лица банка "Капитал" и его конечный владелец гражданин Э., который, кроме украинского гражданства, имеет гражданство Израиля", – говорится в сообщении Генпрокуратуры.

ГПУ



По данным следователей, лица банка "Капитал" по указанию его конечного владельца обеспечили "уничтожение всей банковской информации, хранившейся на компьютерных носителях".



Благодаря сотрудничеству с Департаментом защиты экономики Нацполиции следствие установило "местонахождение значительной части якобы уничтоженного серверного оборудования банка "Капитал" и получило неопровержимые доказательства функционирования преступной организации".

Также следователи проводят обыск по месту жительства бывшего руководителя Киевского отделения Публичного акционерного общества "АКБ" Капитал ", который является отцом одного из народных депутатов Украины.



"Указанные обыски никоим образом не связаны с политической деятельностью указанного народного депутата", – уверяет ГПУ.

Следователи ищут документы банка "Капитал", предприятий группы "Юнисон" и другие вещи и документы, которые могут иметь доказательственное значение для уголовного производства, объясняет Генпрокуратура.

По данным источников "Украинской правды" в правоохранительных органах, обыск проводят, в частности, у отца народного депутата Светланы Залищук. По ее словам, отец не подтверждает обыски.



Отец Залищук в свое время был директором АКБ "Капитал", но потом ушел с этой должности и стал советником одного из акционеров.

ГПУ напоминает: расследование ведут по ч. 1 ст. 255 (создание преступной организации), ч. 1 ст. 256 (содействие участникам преступных организаций и сокрытие их преступной деятельности), ч. 2 ст. 364 (злоупотребление властью или служебным положением), ч. 3 ст. 212 (уклонение от уплаты налогов, сборов (обязательных платежей), ч. 3 ст. 209 (легализация (отмывание) доходов, полученных преступным путем) и другим статьям УКУ.

"Украинская правда"