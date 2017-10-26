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Із 350 зареєстрованих партій на місцеві вибори ходять лише 18% – КВУ

Четвер, 26 жовтня 2017, 14:42

Блок Петра Порошенка "Солідарність" та ВО "Батьківщина" висувають найбільше кандидатів на виборах в об’єднані громади.

Таку інформацію за даними, оприлюдненими на сайті Центральної виборчої комісії, оприлюднив 26 жовтня Комітет виборців України.

Зокрема, це стосується міських об’єднаних громад.

У КВУ зазначають, що за три роки реформи децентралізації було організовано вісім виборчих кампаній (із 25.10.15 – по 29.10.17) в ОТГ, на яких обиралися 2300 депутатів міських рад. Загалом БПП "Солідарність" висунула за цей час 2271 кандидата до міських рад об’єднаних громад, ВО "Батьківщина" – 2261. Це значно перевищує показники інших партій.

Так, на третьому місці за кількістю висунутих кандидатів Радикальна партія Олега Ляшка (1703 кандидати), четверта – Аграрна партія України (1410 кандидатів), п’ята – ВО "Свобода" (1203 кандидати). При цьому БПП "Солідарність", ВО "Батьківщина" та РПЛ – єдині партії, що висунули кандидатів в депутати міських ОТГ на всіх 8-ми виборчих кампаніях.

Дещо менше кандидатів за три роки висунули "Українське об’єднання патріотів "УКРОП" – 1130, "Опозиційний блок" – 1099 та "Наш Край" – 1061.

На виборах 29 жовтня 2017 року, що призначені у 25-ти містах районного значення, БПП "Солідарність" було висунуто 686 кандидатів у депутати міських рад, ВО "Батьківщиною" – 691.

Загалом за три роки реформи децентралізації бодай одного кандидата до міських ОТГ висунули 18% партій (63 із 350 зареєстрованих в Україні).

Українська правда

Теми: вибори
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