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Из 350 зарегистрированных партий на местные выборы ходят 18% – КИУ

Четверг, 26 октября 2017, 14:42

Блок Петра Порошенко "Солидарность" и ВО "Батькивщина" выдвигают больше всего кандидатов на выборах в объединенные общины.

Такую информацию по данным, обнародованным на сайте Центральной избирательной комиссии, опубликовал 26 октября Комитет избирателей Украины.

В частности, это касается городских объединенных общин.

В КИУ отмечают, что за три года реформы децентрализации было организовано восемь избирательных кампаний (с 25.10.15 - по 29.10.17) в ОТО, на которых избирались 2300 депутатов городских советов. В целом БПП "Солидарность" выдвинула за это время 2271 кандидата в городские советы объединенных общин, ВО "Батькивщина" – 2261. Это значительно превышает показатели других партий.

Так, на третьем месте по количеству выдвинутых кандидатов Радикальная партия Олега Ляшко (1703 кандидата), четвертая – Аграрная партия Украины (1410 кандидатов), пятая – ВО "Свобода" (1203 кандидата). При этом МЧП "Солидарность", ВО "Батькивщина" и РПЛ - единственные партии, выдвинувшие кандидатов в депутаты городских ОТГ на всех 8-ми избирательных кампаниях.

Несколько меньше кандидатов за три года выдвинули "Украинское объединение патриотов "УКРОП" – 1130, "Оппозиционный блок" – 1099 и "Наш Край" – 1061.

На выборах 29 октября 2017 года, назначенных в 25-ти городах районного значения, МЧП "Солидарность" было выдвинуто 686 кандидатов в депутаты городских советов, ВО "Батькивщиной" – 691.

Всего за три года реформы децентрализации хотя бы одного кандидата в городские ОТО выдвинули 18% партий (63 из 350 зарегистрированных в Украине).

Украинская правда

Темы: виборы
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