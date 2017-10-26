Юлію Тимошенко і Ко просять не кидатися словом "геноцид"

Український інститут національної пам'яті закликає не вживати терміни "голодомор" та "геноцид" у невластивому їм значенні.

"Останнім часом поширеним стало використання політиками, громадськими діячами термінів "геноцид", "голодомор" у невластивому значенні", – йдеться в заяві інституту.

"Реформи, які вони не схвалюють з політичних чи інших мотивів, у заявах, виступах, коментарях та блогах називають "цинічним і спланованим геноцидом українців", пишуть, що "геноцид розпочався: українців знищать по закону", порівнюють: "ситуація зараз нагадує мені геноцид, Голодомор в Україні", – обурюється відомство .

Український інститут національної пам'яті вважає неприпустимими таке "легковажне ставлення" до історичних явищ та юридичних термінів.

"Терміни "голодомор" та "геноцид" мають чітке визначення в міжнародному праві та національному кримінальному законодавстві України. Їх вживання у невластивому значенні заради посилення емоційного впливу є недоречним", – наголошує відомство.

Інститут нагадує, що під геноцидом розуміють "знищення нації або етнічної групи". Геноцид українського народу, вчинений комуністичним тоталітарним режимом у 1932-1933 роках, називають Голодомором.

"Закликаємо політиків та громадських діячів утриматися від безвідповідального вживання у своїй риториці слів "геноцид" та "голодомор" виключно заради посилення емоційного впливу на аудиторію. Недоречне використання обох термінів, які означають буквальне вбивство мільйонів людей, призводить до їх нівелювання і є наругою над пам'яттю убитих", – пояснює орган.

Як відомо, лідер "Батьківщини" Юлія Тимошенко регулярно заявляє, що влада під виглядом реформ чинить "геноцид" української нації.

Її фракція, зокрема, збирається оскаржити ухвалення пенсійної реформи. Фракція "Опозиційного блоку" також вимагатиме її скасування в ухваленому вигляді.

Олена Рощенко ,УП