Росія ввела НАТО в оману масштабом навчань "Захід-2017" - альянс

Північноатлантичний альянс звинуватив Росію у введенні в оману НАТО масштабом своїх військових навчань "Захід-2017" та у порушенні правил, які направлені на зменшення напруженості між Москвою та західними країнами.

Про це повідомляє Reuters.

Відповідну заяву посли країн альянсу зробили на зустрічі з постійним представником Росії при НАТО Олександром Грушко. Вони зазначили, що Москва дала некоректну інформацію про навчання.

За інформацією міністерства оборони Росії, у навчаннях взяли участь близько 12 700 військовослужбовців. "Захід-2017" тривав з 14 по 20 вересня у Білорусі, на Балтійському морі, в західній частині Росії та у Калінінграді.

Однак у НАТО стверджують, що у цих навчаннях взяли участь набагато більше військових і вони імітували атаку на західні країни у серпні та у вересні.

"Кількість військовослужбовців, що брали участь у навчаннях, значно перевищила кількість, оголошену перед їхнім проведенням, сценарій був іншим, а географічний обсяг був більшим, ніж раніше", - заявив Генеральний секретар НАТО Йенс Столтенберг.

Представники альянсу висловили занепокоєння через те, що широкомасштабні непередбачені навчання можуть випадково викликати конфлікт у Східній Європі між країнами-членами НАТО та Росією.

Через це представники альянсу вимагали від Москви надавати чіткішу інформацію щодо своїх військових навчань та запрошувати більше спостерігачів.

У відповідь, Грушко заявив, що заяви НАТО невірні і що в НАТО об’єднали декілька різних військових навчань у "Захід-2017".

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Як відомо, російсько-білоруські військові навчання "Запад-2017" відбувалися з 14 до 20 вересня.

Офіційно заявлялося, що в них будуть задіяні близько 13 тисяч осіб.

19 вересня стало відомо, що під час навчань "Запад-2017" на полігоні "Лузький" під Петербургом вертоліт Ка-52 випадково обстріляв глядачів ракетами, двоє людей опинилися в лікарні.

На останньому етапі навчань було відпрацьовано нанесення масованого ракетно-ядерного удару.

Голова Військового комітету НАТО генерал Петр Павел, заявляв, що спільні масштабні військові навчання Росії і Білорусі "Запад-2017" схожі на підготовку до великої війни.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко "Запад-2017" зазначав, що навчання "Запад-2017" націлені не на напад, а на вишколення військовослужбовців "на випадок війни".

Марія Думанська, УП