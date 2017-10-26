Трьом учасникам сутичок у Святошинському суді призначили домашній арешт

Шевченківський районний суд Києва обрав запобіжний захід у виді домашнього арешту трьом підозрюваним під час сутичок у Святошинському райсуді, які сталися вночі 24 жовтня.

Про це повідомляє прес-служба Шевченківського райсуду Києва.

"За результатами розгляду клопотання про обрання запобіжного заходу до Чепелянського Є.Ю. підозрюваного за ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 КК України застосовано домашній арешт з 22:00 до 07:0 год.", - йдеться у повідомленні.

До Живодьора С.В., якого підозрюють за ч.1 ст.194, ч.3 ст.296, ч.1 ст.343 КК України застосовано запобіжний захід у виді домашнього арешту з 21:00 до 07:00.

До третього чоловіка – Туренка А., підозрюваного за ч. 3 ст. 296, ч. 1 ст. 343 ККУ, також застосували домашній арешт.

Як відомо, 21 жовтня у Києві біля станції метро "Академмістечко" правоохоронці затримали командира добровольчого батальйону ОУН Миколу Коханівського після стрілянини й сутички з Русланом Качмалою, в якій обидва отримали травми.

23 жовтня суддя перенесла засідання на 9:00 вівторка, а соратники Коханівського вимагали негайно розглянути питання і звільнити лідера "Добровольчого руху ОУН" з-під варти.

24 жовтня прибічники Коханівського забарикадувалися в приміщенні Святошинського райсуду. Поліцейські силою зачистили зали засідань і затримали 30 активістів.

25 жовтня Святошинський районний суд Києва обрав для командира добровольчого батальйону ОУН Миколи Коханівського запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту у справі про стрілянину в столиці.