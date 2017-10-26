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Наркотична криза в США: Трамп оголосив надзвичайну ситуацію

Четвер, 26 жовтня 2017, 23:57

Глава Білого дому Дональд Трамп увів надзвичайний стан у сфері охорони здоров`я через "найгіршу наркотичну кризу" в історії США.

Про це він заявив у четвер, 26 жовтня, передає Укрінформ.

"Відсьогодні моя адміністрація офіційно оголошує опіоїдну кризу надзвичайною ситуацією у сфері охорони здоров'я в національних масштабах",  наголосив президент.

"Настав час звільнити наші громади від цього лиха наркозалежності. Ми можемо стати поколінням, яке покінчить з опіоїдною епідемією, ми можемо це зробити", – також підкреслив Трамп.

Оголошення надзвичайної ситуації вимагає застосування урядом відповідних дій для зменшення наркозалежності серед населення та скорочення можливостей для наркоділків.

Повідомляється, що ці заходи не вимагатимуть значних сум федерального фінансування.

Як відомо, опіоїдна криза є однією з основних внутрішніх проблем США. З початку століття рівень смертності від передозування в країні збільшився у чотири рази.

"Українська правда" у Threads

Теми: СШАТрамп
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