Наркотический кризис в США: Трамп объявил чрезвычайную ситуацию

Глава Белого дома Дональд Трамп ввел чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за "худшего наркотического кризиса" в истории США.

Об этом он заявил в четверг, 26 октября, передает Укринформ.

"Отныне моя администрация официально объявляет опиоидный кризис чрезвычайной ситуацией в сфере здравоохранения в национальных масштабах",– подчеркнул президент.

"Пришло время освободить наши общины от этой беды наркозависимости. Мы можем стать поколением, которое покончит с опиоидной эпидемией, мы можем это сделать", – также подчеркнул Трамп.

Объявление чрезвычайной ситуации требует применения правительством соответствующих действий для уменьшения наркозависимости среди населения и сокращения возможностей для наркодельцов.

Сообщается, что эти меры не требуют значительных сумм федерального финансирования.

Как известно, опиоидный кризис является одной из основных внутренних проблем США. С начала века уровень смертности от передозировки в стране увеличился в четыре раза.