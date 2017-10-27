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В Україну доставили ліки від правця і ботулізму

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 02:50

Міжнародний комітет Червоного Хреста передав Україні вакцини проти правця й ботулізму.

Про це повідомляє прес-служба Міністерства охорони здоров`я.

"Україна отримала 150 доз протиботулінічного імуноглобуліну та 200 доз імуноглобуліну проти правця. Ліки європейського виробництва від небезпечних хвороб Міністерству охорони здоров’я передав Міжнародний комітет Червоного Хреста в Україні",  йдеться у заяві.

Така кількість ліків, які Україна отримала як гуманітарну допомогу, повністю покриє потребу українського населення на наступні шість місяців  запевнили в МОЗ.

"Сироватки зберігаються на спеціалізованому складі ДП "Укрвакцина" Міністерства охорони здоров'я і будуть в найкоротші строки надаватися в разі потреби", – наголосили у відомстві.

Теми: УкраїнаМОЗ
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