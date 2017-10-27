Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В Украину доставили лекарства от столбняка и ботулизма

Пятница, 27 октября 2017, 02:50

Международный комитет Красного Креста передал Украине вакцины против столбняка и ботулизма.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

"Украина получила 150 доз противоботулинического иммуноглобулина и 200 доз иммуноглобулина против столбняка. Лекарство европейского производства от опасных болезней Министерству здравоохранения передал Международный комитет Красного Креста в Украине",  говорится в заявлении.

Такое количество лекарств, которые Украина получила в качестве гуманитарной помощи, полностью покроет потребность украинского населения на следующие шесть месяцев  заверили в Минздраве.

"Сыворотки хранятся на специализированном складе ГП "Укрвакцина" Министерства здравоохранения и будут в кратчайшие сроки предоставляться в случае необходимости",  отметили в ведомстве.

Темы: УкраинаМинздрав
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта

Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"

США нанесли новые удары по хуситам в Йемене

Зеленский о слежке за Bihus.Info: "Любое давление на журналистов недопустимо"

Скибицкий: Российские ракеты Х-101 отличаются от тех, которые использовали в 2022 году

Кулеба: Путин будет вести войны, пока не умрет. Какой смысл в переговорах?

Все новости...
Украина
Польша закроет границу с Украиной, если ЕС не продлит зерновой запрет − Моравецкий
Украина освободила больше территории за месяц, чем РФ захватила за год − глава МИ6
Защитники выбивают врага на таврийском направлении − Тарнавский
Последние новости
08:09
Силы обороны уничтожили 24 артсистемы и 21 танк россиян за сутки
07:45
фото На Днепропетровщине обломки "Шахедов" упали на территории фермы, вспыхнул пожар
07:16
Россия запустила по Украине 33 "Шахеды", 22 − сбили
06:55
Генштаб: Активнее всего враг наступает на Авдеевском направлении – 27 атак
06:37
оновленоВ Белгороде объявляли тревогу: местный губернатор говорит, что сбили 10 ракет
05:18
ISW: Россияне бьют "Шахедами" по позициям на линии фронта
04:00
Байден с лидерами Конгресса "обсудил стратегические последствия бездействия"
03:01
США нанесли новые удары по хуситам в Йемене
02:44
Лидер республиканцев в Сенате: вопрос о финансировании Украины рассмотрят на следующей неделе
02:04
Воздушные силы предупреждали об активности вражеской тактической авиации на востоке
Все новости...
Реклама: