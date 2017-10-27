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Вибух у Малі: загинули 3 миротворці ООН

П'ятниця, 27 жовтня 2017, 03:17
Вибух у Малі: загинули 3 миротворці ООН
Twitter

У результаті вибуху у західній частині Малі в четвер, 26 жовтня, загинули три миротворці ООН.

Про це повідомляє Reuters.

За інформацією агентства, автомобіль миротворців був підірваний між північними містами Тессаліт і Агуельок близько 17:30 за Києвом. Загиблі солдати були з Чаду.

"Я засуджую такі огидні дії, єдиною метою яких є дестабілізація країни і нанесення шкоди мирному процесу в Малі",  сказав тимчасовий керівник місії ООН Коен Давідзе.

Як відомо, раніше у Нігерії під час нападу смертника загинули 13 осіб.

"Українська правда" у Threads

Теми: ООН
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