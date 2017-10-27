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Взрыв в Мали: погибли 3 миротворца ООН

Пятница, 27 октября 2017, 03:17
Взрыв в Мали: погибли 3 миротворца ООН

В результате взрыва в западной части Мали в четверг, 26 октября, погибли три миротворцы ООН.

Об этом сообщает Reuters.

По информации агентства, автомобиль миротворцев был взорван между северными городами Тессалит и Агуелек около 17:30 по Киеву. Погибшие солдаты были из Чада.

"Я осуждаю такие отвратительные действия, целью которых является дестабилизация страны и нанесение вреда мирному процессу в Мали",  сказал временный руководитель миссии ООН Коэн Давидзе.

Как известно, ранее в Нигерии при нападении смертника погибли 13 человек.

"Украинская правда" в Threads

Темы: ООН
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